Detinguts in fraganti al Vendrell i a Tarragona per un robatori amb força i un furt

TARRAGONA 14 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut in fraganti entre aquest dimecres a la tarda i dijous a la matinada al Vendrell i a Tarragona dos homes per un presumpte robatori amb força i un furt, informen en un comunicat.
El primer dels fets es va produir dimecres a les 20.10 hores quan els agents van detectar com un home sortia per la finestra d'un establiment on havia sonat l'alarma i, tot i que va intentar fugir amb patinet, va ser interceptat i detingut.
La patrulla va comprovar que l'home, amb 45 antecedents, va accedir al local grimpant per una finestra que va forçar amb un tornavís que duia al damunt.
El segon ha estat aquest dijous a Tarragona a les 05.10 hores, quan els Mossos han localitzat al carrer Major un home amb 30 antecedents que estava assegut bevent alcohol i manipulant una tauleta electrònica que pretenia endur-se juntament amb un televisor i mitja dotzena d'ampolles.
Els agents han comprovat que prèviament uns desconeguts havien assaltat el local i posteriorment havien fugit, moment en el qual l'home ha aprofitat per accedir-hi i endur-se diversos objectes.
Està previst que els dos detinguts passin a disposició judicial aquest dijous en les pròximes hores.