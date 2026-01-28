Detinguts in fraganti tres lladres que volien robar en una hípica de Lleida

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 28 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts una dona i dos homes que van ser interceptats in fraganti en presumptament intentar robar en una hípica de Lleida, informen en un comunicat aquest dimecres.
Els fets es van produir cap a les 23.00 hores quan es va activar l'alarma i diverses patrulles s'hi van dirigir, on van trobar els tres individus vestits amb roba fosca en un pàrquing de la zona.
Després de comprovar si coincidien amb la descripció, van ser detinguts i està previst que passin a disposició judicial pròximament.