Detinguts in fraganti dos lladres a Torredembarra aquest cap de setmana

TARRAGONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir in fraganti entre divendres passat i aquest diumenge a Torredembarra (Tarragona) un home per presumptament robar cablejat elèctric d'un edifici en obres, i un altre per intentar entrar a robar en un domicili, informen aquest dilluns en un comunicat.
El primer va ser detingut divendres després que els Mossos rebessin l'avís a les 22.25 hores d'un possible robatori en un edifici en obres, i en arribar, van detectar la presència d'un home vestit de fosc que amb l'ajuda d'una llanterna intentava tallar cables amb una navalla.
D'altra banda, el segon va ser detingut diumenge després de rebre l'avís cap a les 03.00 hores, després que saltés l'alarma d'un domicili en detectar un home que havia saltat les tanques; finalment, el primer va quedar en llibertat i el segon va passar a disposició judicial en funcions de guàrdia diumenge.