5 detinguts in fraganti en un atracament en una joieria del districte de Sarrià

BARCELONA 12 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut in fraganti aquest divendres cinc persones que presumptament han intentat atracar una joieria situada al districte de Sarrià-Sant Gervaasi de Barcelona, on també han ferit el propietari, informa la policia catalana a X.
L'avís ha estat a les 10.55 per un atracament al passatge de Senillosa, on els cinc atracadors han entrat a l'establiment, han colpejat el propietari al cap i han sortit.
Els Mossos els han aconseguit detenir i mantenen la investigació oberta per esclarir els fets, si bé el propietari ha estat derivat a un centre hospitalari en estat menys greu.