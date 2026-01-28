Publicat 28/01/2026 12:58

Detinguts 3 homes relacionats amb cinc robatoris violents en domicilis del Baix Empordà (Girona)

Archivo - Un agent de la unitat ARRO dels Mossos d'Esquadra
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

GIRONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes per la seva presumpta relació amb cinc robatoris violents comesos en domicilis situats a la zona del Baix Empordà (Girona) aquestes últimes setmanes.

Les detencions s'han produït gràcies a un dispositiu de vigilància i investigació de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), que ha permès arrestar-los a Llagostera (Girona) poc després de cometre un assalt dilluns a Mont-ras (Girona), informa la policia catalana en un comunicat a X recollit per Europa Press.

La investigació continua oberta amb la possibilitat que es produeixin més detencions.

Contador

Contingut patrocinat