Detinguts 3 homes per robar joies i roba a pisos de Cerdanyola del Vallès

BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes d'entre 30 i 25 anys per un presumpte robatori amb força de joies i roba en un bloc de pisos de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), segons han informat aquest dijous en un comunicat.

Una patrulla de paisà va detectar el 2 de febrer a la matinada quatre homes sortint corrents d'un bloc de pisos del carrer Verge de Montserrat de la localitat i van avisar les altres patrulles de la zona.

Agents uniformats van detenir tres dels quatre sospitosos aquella mateixa nit en trobar dues motxilles plenes de joies i roba al cotxe dels presumptes autors del delicte.

La majoria de les portes de l'interior del bloc de pisos d'on s'havien sostret les joies i la roba tenien marcadors de cua, que se solen fer servir per assegurar-se que no hi ha ningú al domicili abans d'entrar-hi a robar.

Els arrestats han passat a disposició judicial i la investigació continua oberta per localitzar i detenir la quarta persona implicada que va fugir.