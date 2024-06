Detinguts 2 homes per presumptament robar a 12 cotxes i un domicili a Sant Cugat (Barcelona)

BARCELONA, 12 juny (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes per presumptament cometre 12 robatoris amb força a cotxes i robar en un domicili a Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Segons han informat en un comunicat d'aquest dimecres, la policia catalana va detenir els dos suposats lladres entre dijous i divendres de la setmana passada a Rubí (Barcelona).

La investigació va arrencar el 30 de maig a la nit quan 12 persones van denunciar el saqueig dels seus vehicles aparcats als carrers del barri de Mira-sol de Sant Cugat.

En un dels cotxes, els lladres hi van trobar un comandament a distància que els va permetre entrar dins una finca on van robar dues bicicletes, una de les quals ja ha estat recuperada per la policia local.

Els investigadors estudien la possibilitat que un dels detinguts estigui relacionat amb un robatori amb intimidació que va tenir lloc moments abans d'aquests fets a Rubí, en el qual presumptament va amenaçar amb una navalla un home que va intentar aturar l'atracament en una botiga del municipi.