Detinguts 3 homes per presumptament atracar a punta de pistola un casino d'Abrera (Barcelona)

BARCELONA, 24 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir el dijous passat a tres homes d'entre 21 i 25 anys per presumptament haver atracat a punta de pistola un casino situat a un centre comercial d'Abrera (Barcelona).

Segons informa la policia catalana en un comunicat aquest divendres, un dels suposats atracadors va entrar al local per veure si hi havia gent i quan aquest es va buidar, va informar als seus dos companys, que van entrar amb màscares i exhibint una pistola semiautomàtica per intimidar a la treballadora mentre el primer vigilava la porta.

D'aquesta manera, van aconseguir sostreure uns 13.000 euros de l'establiment per després fugir amb cotxe, si bé posteriorment la policia catalana va identificar el vehicle i als autors gràcies a les imatges de les càmeres de seguretat.

Així, el dijous passat van detenir als presumptes atracadors en dues entrades en dos domicilis de Martorell (Barcelona), on a més de les tres detencions van localitzar els seus mòbils i la roba utilitzada per no ser reconeguts durant l'assalt, així com una plantació amb 525 plantes de marihuana i 35 quilos de cabdells.

Els tres detinguts van passar a disposició judicial al dia següent de les detencions, el 17 de maig, davant del Jutjat d'Instrucció 6 de Martorell.