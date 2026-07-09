Detinguts 3 homes mentre robaven a la deixalleria de Manresa (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns 3 homes de 30, 32 i 34 anys després de ser interceptats mentre robaven a la deixalleria de Manresa (Barcelona), informen en un comunicat aquest dijous.
Uns agents de paisà es van acostar al polígon després de rebre l'avís que una furgoneta generava inseguretat i, en arribar-hi, van veure el moviment d'unes persones dins la deixalleria i al costat de la porta material preparat per ser robat.
En la fugida els agents van observar un vehicle amb 3 ocupants que es dirigia cap a la furgoneta i la van poder interceptar, i a l'interior hi havia eines per al robatori i 2 telèfons mòbils i 7 rellotges d'alta gamma.