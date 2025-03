Detinguts 2 homes a la Jonquera per robar objectes a l'interior de vehicles a l'AP-7

Els detinguts tenien antecedents pels mateixos delictes

GIRONA, 19 març (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres passat a la Jonquera (Girona) dos homes de 21 i 26 anys que presumptament es dedicaven a robar objectes a l'interior de vehicles en àrees de servei de l'autopista AP-7, segons han informat en un comunicat aquest dimecres.

A un d'ells se li atribueixen tres delictes de furt en interior de vehicles i un delicte de resistència i desobediència a agents de l'autoritat mentre que a l'altre se l'acusa d'un delicte de resistència i desobediència als agents i un delicte contra la seguretat viària, per conduir de manera temerària i originar un greu risc per a la circulació.

La investigació va començar el passat 8 de gener quan els Mossos van ser avisats d'un furt a una ciutadana estrangera mentre feia benzina en una àrea de servei de la comarca de l'Alt Empordà (Girona).

Sis dies més tard, els agents van rebre una altra denúncia d'un fet de característiques similars, aquesta vegada en una àrea de servei de la comarca del Gironès (Girona); després d'estudiar els primers indicis, els investigadors van relacionar els fets amb els mateixos autors.

El 'modus operandi' en tots els casos sempre era el mateix; els autors triaven les víctimes, normalment persones grans i estrangeres que s'aturaven a les àrees de servei de l'autopista AP-7.

Els detinguts, amb antecedents, van passar el dia 14 de març a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres (Girona), mentre que el cas no es dona per tancat i no es descarten més detencions i imputacions pròximament.