Detinguts 2 homes a la Jonquera per voler treure d'Espanya un cotxe de luxe robat

GIRONA 4 des. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional va detenir 2 homes el passat mes de novembre a la Jonquera (Girona) per intentar treure d'Espanya un cotxe d'alta gamma robat i valorat en 40.000 euros.

Segons ha informat el cos policial en un comunicat aquest dimecres, la investigació va començar el mateix novembre per un particular que va denunciar a Barcelona que li havien robat el vehicle que havia llogat.

L'endemà de la denúncia, uns agents a la Jonquera van observar en una estació de servei de la localitat els dos presumptes lladres en actitud sospitosa i vigilant cap a altres viatgers de la zona i, després de comprovar-ne la matrícula i fer diverses gestions, van identificar el vehicle robat i es va detenir els dos individus que van ser posats a disposició judicial.

Als dos detinguts, residents a Barcelona, els constava un total de 80 detencions relacionades amb robatoris comesos a les autopistes i estafes, entre altres delictes.

El cos ha indicat que pressuposa que la destinació final del vehicle seria algun país balcànic --destinació comuna d'aquests delictes--, on els cotxes es desballesten per vendre'ls per peces.