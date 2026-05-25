Detinguts un home i una dona a Reus per tres incendis provocats al Baix Camp (Tarragona)

TARRAGONA 25 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir a Reus (Tarragona) dimecres passat a un home i una dona, de 24 i 21 anys, respectivament, com a presumptes autors dels delictes de danys i tres incendis forestals en zones boscoses del Baix Camp (Tarragona).
La investigació es va iniciar el 18 d'abril després de la denúncia d'un incendi intencionat en una màquina excavadora a Vilanova d'Escornalbou (Tarragona) i, cinc dies després, el 23 d'abril, es van produir tres incendis forestals en zones properes, a Argentera, Pratdip i Colldejou (Tarragona), han informat els Mossos en un comunicat aquest dilluns.
De l'anàlisi a la zona es van detectar 7 focus diferents els quals, de no ser per les condicions climàtiques d'humitat, podrien haver afectat unes 5.000 hectàrees i els investigadors van trobar indicis que van enviar a laboratori.
La investigació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals va permetre identificar a dos individus que es trobaven en els voltants dels fets el dia dels incendis i, a més, el 5 de maig ja havien estat detinguts per l'incendi d'un camió a Móra d'Ebre (Tarragona) valorat en 50.000 euros.
Amb aquests indicis els agents van detenir a l'home i la dona i els arrestats van passar a la disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Reus.