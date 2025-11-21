3 detinguts a Granollers (Barcelona) per presumptament traficar amb drogues

BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha detingut a Granollers (Barcelona) tres persones, dues en presó provisional, per presumptament traficar amb diverses drogues, ja que en les entrades i escorcolls van trobar 2,715 quilos de metamfetamina, 600 grams de cocaïna de gran puresa i 500 de menys puresa, 3,148 quilos de substància de tall i dos fardells amb 600 pastilles de sabó de 200 grams cadascuna barrejada amb metamfetamina.
Concretament, a l'interior de l'habitatge principal, els agents van trobar dins el tub de la xemeneia la droga i més de 35.000 euros en efectiu empaquetats, informa la Policia Nacional en un comunicat aquest divendres.
Les investigacions es van obrir a l'abril gràcies a una informació sobre diverses persones dedicades a la venda de cocaïna al municipi, on van localitzar diversos domicilis en els quals se sospitava que es comprava, venia o emmagatzemava algun tipus de droga, a més del cultiu de marihuana per la defraudació de fluid elèctric.
Per això, es van fer entrades i escorcolls a tres domicilis, dos dels quals eren a Granollers i un altre a Canovelles (Barcelona), on es va comptar amb el Grup Operatiu Especial de Seguretat (GOES) i la Unitat d'Intervenció Policial (UIP), atesa l'"alta perillositat" dels investigats que podien tenir armes.