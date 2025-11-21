Detinguts a Girona els pares d'un menor per abandonar-lo per defraudar la Seguretat Social

GIRONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
Agents de la Brigada Provincial d'Estrangeria de la Policia Nacional han detingut a Girona els pares d'un menor després de detectar indicis d'abandonament deliberat davant una comissaria, amb l'objectiu que fos reconegut com a menor estranger no acompanyat i, així, poder obtenir beneficis amb un frau a la Seguretat Social.
Els fets van arrencar quan, durant el procediment d'inscripció del menor en el Registre de menors estrangers no acompanyats, els agents de la Policia Nacional van detectar que el passaport incloïa un domicili de Girona, i a causa d'aquesta incongruència, van engegar les gestions per verificar la situació del menor i localitzar els seus pares, informa en un comunicat aquest divendres.
Un cop finalitzades les diligències policials, els progenitors van ser posats en llibertat i se'n va informar la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i Adolescència (DGPPIA), que va adoptar les mesures oportunes i el menor va ser entregat als seus pares.