Detinguts 4 funcionaris de Vilanova (Barcelona) per irregularitats al dipòsit de cotxes

BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) ha informat de la detenció de quatre treballadors del Servei de Seguretat i Protecció Ciutadana per presumptes irregularitats en la gestió del dipòsit de vehicles, emmarcada en una investigació oberta per la Guàrdia Civil i una actuació a les dependències de la prefectura de la policia local.
A través d'un comunicat emès aquest dilluns, el consistori indica que en espera de saber els detalls de la instrucció judicial i mantenint la prudència, es posa a disposició de la investigació.
"L'alcalde Juan Luis Ruiz espera que els fets s'aclareixin aviat i manifesta la seva confiança en el conjunt de professionals del servei", indica aquest comunicat, que també afegeix que Ruiz ha convocat una junta de portaveus d'urgència per informar-ne el consistori.