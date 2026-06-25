Detinguts 5 falsos dentistes a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat

BARCELONA 25 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 17 de juny 5 persones d'entre 21 i 60 anys com a presumptes autors d'un delicte d'usurpació d'estat civil, estafa, intrusisme professional i lesions per fer-se passar per falsos dentistes a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat (Barcelona).
En un comunicat aquest dijous, el cos explica que van començar a investigar a finals d'abril quan un testimoni els va alertar de la possible existència d'activitats professionals irregulars a diferents clíniques odontològiques.
La investigació va permetre prendre declaració a més persones que manifestaven haver estat víctimes de tractaments presumptament fraudulents i que havien patit seqüeles físiques derivades de les intervencions mèdiques fraudulentes, a més de possibles estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no finalitzats.
Després d'inspeccionar dues clíniques dentals a les dues localitats, els agents van corroborar que l'activitat no era legal, per la qual cosa van intervenir dispositius informàtics i documents d'agenda de visites i van precintar provisionalment tots dos locals.
Els detinguts no tenien antecedents penals i han passat a disposició judicial davant el jutjat de guàrdia de Martorell (Barcelona).