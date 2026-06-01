3 detinguts i falsificacions intervingudes valorades en 2 milions d'euros a Terrassa

BARCELONA 1 juny (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil, amb la col·laboració de la policia municipal de Terrassa (Barcelona), va detenir el passat 20 de maig tres persones i en va investigar tres més per delictes contra la propietat industrial, pertinença a grup criminal i blanqueig de capital, després d'intervenir-se 2.345 articles falsificats valorats en més de 2 milions d'euros.
La investigació va començar després de diverses denúncies de ciutadans de Terrassa (Barcelona), que van alertar del "tràfec constant" de persones en un dels domicilis investigats, on es descarregaven caixes diàriament i es feien vendes a peu de carrer, informa la Benemèrita en un comunicat aquest dilluns.
Durant la intervenció, es van dur a terme dos escorcolls simultanis en domicilis on es va detenir tres persones per la seva implicació amb els fets, tres escorcolls en trasters i la inspecció de diversos vehicles, en els quals es van intervenir 2.345 articles valorats en 2.314.625 euros, a més de 12.130 euros en efectiu i "nombrós" material destinat al muntatge de productes falsificats.
Entre els efectes intervinguts hi ha 5 telèfons, 4 ordinadors portàtils, 1.099 parells de sabatilles, 70 bosses de mà, 6 rellotges, 53 peces de vestir, una cartera, 227 ulleres, 18 plantilles esportives, una pistola de balins, 57 bosses de mitjons i 800 xapes de diferents marques.
L'operació ha estat desenvolupada per la Guàrdia Civil amb base a Premià de Mar (Barcelona) (amb el suport de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USECIC) i del Servei Cinològic de la Guàrdia Civil) amb la col·laboració d'11 agents de la policia municipal de Terrassa i els tres detinguts ja han passat a disposició judicial.