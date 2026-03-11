Detinguts els dos germans en la casa dels quals s'han trobat les restes òssies en la recerca de Francisca Cadenas

HORNACHOS (BADAJOZ), 11 (EUROPA PRESS)
La Guàrdia Civil ha detingut aquest dimecres als dos germans investigats d'Hornachos (Badajoz) a la casa dels quals s'han trobat les restes òssies, encara sense identificar, en el marc de la recerca de Francisca Cadenas.
La detenció s'ha produït després que la tarda d'aquest dimecres, agents de la Guàrdia Civil hagin trobat restes òssies al pati de l'habitatge d'aquests dos germans, situada a només uns metres de la de Francisca Cadenas.
Després de ser detinguts, els dos germans han continuat al seu habitatge, on la Guàrdia Civil ha seguit amb la inspecció en un pati de l'immoble d'Hornachos.
Segons han informat fonts de la investigació a Europa Press, les restes òssies estaven enterrades en aquest pati, en una zona a l'aire lliure, i una vegada recuperades, s'han enviat al Servei de Criminalística a Madrid per a la seva identificació.
La previsió és que els dos germans, que han estat junt amb la seva assistència lletrada, passin la nit en dependències policials.
L'actuació ha tingut lloc al carrer Nou d'Hornachos, que ha romàs tallada des de primera hora del matí d'aquest dimecres a causa de la presència de més de 50 agents de diverses unitats de la Guàrdia Civil, com criminalística, bussos o muntanya, que durant tota la jornada han estat buscant indicis de la desaparició de Francisca Cadenas al maig de 2017.
En concret, la investigació s'està desenvolupant per agents de la Unitat Central Operativa (UCO) i de la Comandància de Badajoz, recolzats en el dia d'avui per l'Equip Central d'Inspeccions Oculars (ECIO) del Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil, està sent dirigida per la Secció Civil i d'Instrucció del Tribunal d'Instància de Villafranca de los Barros.