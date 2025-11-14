3 detinguts, entre ells una menor, per llançar objectes contra la Guàrdia Urbana a Figueres (Girona)

GIRONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous tres persones, entre elles una menor, com a presumptes autors d'un delicte de danys i atemptat contra els agents de l'autoritat a Figueres (Girona) després de llançar diversos objectes contra un vehicle de la Guàrdia Urbana del municipi a l'octubre, informa la policia catalana en un comunicat aquest divendres.
Els fets es van produir el 10 d'octubre a la matinada quan la Guàrdia Urbana va rebre l'avís que s'estaven cremant uns contenidors, i en arribar al lloc, la patrulla va ser rebuda amb un llançament de diversos objectes, que va provocar danys al vehicle i obligar els agents a retirar-se.
Després d'aquests fets, es va obrir una investigació per identificar les persones que van trucar al telèfon d'emergències 112 fent servir com a pretext el suposat incendi dels contenidors; els dos majors d'edat han passat a disposició judicial aquest divendres, mentre que la menor compareixerà davant la Fiscalia de Menors quan sigui requerida.