Detinguts dos veïns de Barcelona després de robar un collaret d'or a la Corunya

SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA 27 juny (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha detingut dos veïns de Barcelona com a presumptes autors del furt d'un collaret d'or a una dona de 95 anys a la localitat corunyesa d'Oleiros, segons ha informat en un comunicat.

El mètode utilitzat va ser l'anomenat 'furt de l'abraçada'. Així, tot va passar a finals de maig, quan la víctima, mentre passejava per la zona de Santa Cristina, va ser abordada per una dona jove.

"Es va mostrar excessivament afectuosa, fent carícies a les mans i el coll de la dona gran, per finalment abraçar-la. Tot seguit, la jove va fer un moviment brusc i va fugir precipitadament en un vehicle que l'esperava, i la víctima es va adonar en aquell instant que li faltava la cadena d'or", indica la Guàrdia Civil.

Després de la denúncia interposada per la dona gran, es va obrir la investigació en què van buscar possibles càmeres de seguretat i testimonis que haguessin presenciat els fets.

Les perquisicions van culminar amb la identificació dels autors, els qui van resultar ser veïns de Barcelona i delinqüents habituals, coneguts per desplaçar-se per tot Espanya per cometre aquesta mena de furts. Ja han estat posats a disposició judicial.