Detinguts dos treballadors per presumptament robar cablatge a l'Espluga de Francolí (Tarragona)

TARRAGONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos operaris que treballaven per a una empresa subcontractada encarregada de substituir la línia elèctrica per presumptament robar cablatge a l'Espluga de Francolí (Tarragona), ha informat el cos policial en un comunicat aquest divendres.
Els fets es van produir cap a les 5.40 hores d'aquest dimarts, quan els mossos van rebre un avís d'un testimoni que alertava de sorolls que semblaven tasques de tall i manipulació de metall a prop d'una línia elèctrica.
Quan van arribar al lloc dels fets, els agents van trobar un vehicle tot terreny carregat amb cablatge i diversos rotlles de cable tallat preparats per al transport i van observar que una part del material encara penjava d'una infraestructura elèctrica.
Al costat del vehicle, van identificar un dels presumptes implicats, que va dir que estava treballant amb un company per a una empresa especialitzada en instal·lació i manteniment de línies elèctriques, tot i que els agents van constatar que cap dels individus tenia autorització per treballar al lloc en aquell horari, ni per retirar o emportar-se material.
VALORAT EN 640 EUROS
Segons la investigació, tots dos haurien aprofitat els coneixements de la seva feina i l'accés a la infraestructura per extreure els cables que ells mateixos havien desmuntat en jornades anteriors, fet pel qual van ser detinguts.
La investigació ha demostrat que el cablejat recuperat, un total de 400 metres d'alumini i acer, està valorat en 640 euros al mercat de reciclatge de metalls, tot i que el seu valor com a material nou supera els 1.800 euros.