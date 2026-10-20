Detinguts dos terroristes en procés de radicalització a Tarragona i Barcelona

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
Agents de la Policia Nacional han detingut a les províncies de Barcelona i Tarragona dos presumptes gihadistes simpatitzants de l'organització terrorista DAESH, per un delicte d'adoctrinament i capacitació terrorista, ja que tots dos accedien de manera sistemàtica i reiterada a repositoris web gihadistes i consumien abundant contingut relacionat amb aquesta organització.
Fruit de la cooperació internacional, es va alertar sobre la presència a la província de Tarragona d'un individu afí als postulats d'Estat Islàmic amb una intensa activitat de radicalització, informa la Policia Nacional en un comunicat aquest dimarts.
Els agents especialitzats en informació van constatar que el principal sospitós accedia de manera sistemàtica a plataformes i diferents repositoris web amb contingut gihadista radical, tot i que extremava, tant físicament com virtualment, les mesures de seguretat.
Arran d'aquests descobriments, els investigadors van relacionar aquest home amb el perfil d'una segona persona que també duia a terme aquestes cerques radicals, algunes enfocades a un possible viatge a un país a l'Orient Mitjà amb l'objectiu de exercir la gihad violenta.
L'operació ha estat desenvolupada conjuntament per agents de la Comissaria General d'Informació (CGI) i la brigada provincial d'informació de Tarragona, tot i que també han comptat amb la cooperació internacional de l'FBI, amb la direcció de la secció d'instrucció del tribunal número u de l'Audiència Nacional.