Publicat 03/09/2026 12:20

Detinguts dos presumptes membres d'un grup dedicat a robar i estafar a Sant Cugat (Barcelona)

Archivo - Un vehicle dels Mossos d'Esquadra
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 3 set. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 26 d'agost dos homes que presumptament integraven un grup criminal dedicat a furts i estafes a la zona de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), si bé un tercer sospitós de la mateixa xarxa està en crida i cerca.

Les detencions es van produir arran de tres furts amb un 'modus operandi' similar comesos a mitjans d'agost a diferents locals de restauració del municipi barceloní.

En tots els casos, les víctimes (totes dones) denunciaven que els havien robat la bossa de mà mentre eren al local i en dues ocasions van utilitzar les targetes de crèdit per fer compres fraudulentes i reintegraments a caixers per valor d'uns 6.000 i 8.000 euros respectivament.

El 25 d'agost es va comprovar que dos dels sospitosos estaven detinguts a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) per un delicte de furt i gràcies als indicis recaptats els agents de la Unitat d'Investigació de Rubí van confirmar que eren ells i havien actuat com un grup organitzat.

Tots dos van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Rubí (Barcelona) el divendres 28 d'agost.

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