David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge dos homes, de 38 i 24 anys, per presumptament entrar a robar en una botiga del carrer Canonge Brugulat de Lleida, d'on es van endur la caixa registradora, informen en un comunicat aquest dimarts.
Poc després de rebre la descripció dels autors i arran de les sospites que podien ser uns lladres coneguts molt actius els últims dies, la policia catalana els va localitzar a prop del lloc dels fets.
Quan els agents es van identificar per detenir-los, els dos sospitosos es van separar i van provar de fugir, però els van interceptar i detenir als carrers Juli Cèsar i Gaspar de Portolà i, el fet que duguessin dues bosses amb 155 euros en monedes, en va motivar la detenció.
Un dels presumptes autors, amb més de 30 antecedents, ja l'havien detingut dues vegades aquest mes; la primera, el dia 2 per un robatori en una perruqueria, i la segona, el dia 16 per un robatori en un supermercat.
El segon detingut l'havien enxampat robant dijous passat a la matinada en un bar de la plaça de les Missions de Lleida, i posteriorment li van imputar la presumpta autoria d'un robatori amb força comès el diumenge 15, en el qual van trencar l'aparador d'un supermercat del carrer Ramón y Cajal amb una llamborda i es va endur la caixa registradora.
La investigació continua oberta i no es descarta que aquestes mateixes persones estiguin implicades en altres robatoris amb força que han tingut lloc els últims dies a la Zona Alta de Lleida.