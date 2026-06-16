Detinguts dos menors per tres robatoris amb força en habitatges de Castelldefels

BARCELONA 16 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 9 de juny dos menors de 17 anys com a presumptes autors de tres robatoris amb força a domicilis de Castelldefels (Barcelona), els quals es van produir la matinada del 14 de maig a la mateixa zona del municipi, informen en un comunicat aquest dimarts.
Els autors aprofitaven que era de nit per saltar les tanques perimetrals i accedien als habitatges per emportar-se objectes de valor, actuant amb o sense els residents a l'interior.
Els investigadors van comprovar que la mateixa nit dels fets uns agents de la policia local havien identificat els dos menors en actitud sospitosa, malgrat que encara no tenien constància dels fets.
Posteriorment es va comprovar que els dos sospitosos van ser captats per les càmeres de seguretat dels domicilis i coincidien amb els identificats per la policia local.
Finalment, van ser arrestats i un dels dos és considerat delinqüent persistent en aquesta mena de delictes, si bé havia ingressat anteriorment en un centre de menors per fets de la mateixa naturalesa, i els dos han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.