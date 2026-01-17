Detinguts dos mecànics a Montblanc (Tarragona) per robar 3 motocicletes i falsificar documents

TARRAGONA 17 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat a dos mecànics, dos homes de 20 i 23 anys, pel robatori de 3 motocicletes i falsificació de documents públics, en haver manipulat el nombre de bastidor d'aquests vehicles a Montblanc (Tarragona).
La investigació es va iniciar en el mes d'octubre, quan els agents van tenir coneixement de la substracció d'una motocicleta a la Selva del Camp (Tarragona) i de la possibilitat que aquesta estigués amagada en una nau industrial de Montblanc, informa Mossos en un comunicat aquest dissabte.
El passat 14 de novembre els agents es van desplaçar a la nau industrial amb l'objectiu de localitzar el vehicle i comprovar l'activitat il·lícita que s'estava duent a terme, després que el propietari de la nau autoritzés l'accés a les instal·lacions.
A l'interior de la nau es van trobar quatre motocicletes, una de les quals corresponia a la qual havia estat robada pel que es va detenir a un dels mecànics, l'home de 20 anys.
Finalitzat el dispositiu, els vehicles van ser traslladats a dependències policials, ja que tenien el nombre de bastidor modificat, i la investigació ha determinat que dues de les motocicletes s'havien sostret a Valls (Tarragona) i una altra a la Selva del Camp, mentre que una quarta està pendent de determinar la seva procedència.
La investigació continua oberta i no es descarta que els detinguts desballestessin els vehicles per vendre'ls per peces en portals d'internet.