Detinguts dos lladres a Tarragona amb material de moto robat valorat en 1.000 euros

TARRAGONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns a Tarragona un home i una dona que anaven amb moto i van desobeir les ordres policials en un control, van ser interceptats en un aparcament i van tornar a fugir, però finalment van ser detinguts amb diversos objectes relacionats amb motocicletes, valorats en més de 1.000 euros, a banda d'eines i material per cometre robatoris.
Després d'escapar d'un control a l'N-340 de manera temerària, una patrulla de paisà va veure com intentaven aparcar al pàrquing d'un centre comercial, però en veure els senyals lluminosos van fugir, van envestir el vehicle policial i van caure a terra, informa la policia catalana en un comunicat.
En la detenció, la dona va agredir els agents mentre tots dos cridaven i oposaven resistència, i després de ser identificats, els Mossos van comprovar que el conductor tenia 15 antecedents policials i el permís suspès per resolucions judicials, per la qual cosa van ser arrestats i està previst que passin a disposició judicial en les pròximes hores.