Detinguts dos lladres a Pujalt (Barcelona) després d'encallar-se al fang amb el cotxe ple d'objectes robats

BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 18 de gener un home de 39 anys i una dona de 31 per un presumpte robatori amb força a Pujalt (Barcelona), després de ser interceptats en encallar-se al fang amb el cotxe ple d'objectes robats per les fortes pluges, informen en un comunicat aquest dijous.
Els fets es van produir el dia anterior a la mitjanit quan la policia catalana va rebre l'avís d'un robatori en un magatzem de la localitat i, en arribar, van identificar els dos sospitosos, que van explicar que havien agafat els objectes en un traster obert.
No obstant això, després de parlar amb el propietari del traster, els Mossos van escorcollar el vehicle i van trobar les eines que van fer servir per forçar la porta, per la qual cosa van ser detinguts i posats a disposició judicial aquest dilluns.