Detinguts dos lladres multireincidents a Tarragona que dormien dins un camió robat

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous al barri de la Floresta de Tarragona una dona i un home que dormien dins un camió que presumptament havien robat, tots dos coneguts per la policia per acumular un total de 44 antecedents policials.
Una patrulla de paisà va detectar el camió aparcat, que buscaven perquè constava com a robat des de dilluns passat, i en acostar-s'hi van veure una dona dormint a la cabina i l'home que arribava amb l'esmorzar, informen els Mossos en un comunicat.
En l'escorcoll van trobar diversos objectes, entre els quals dos jocs d'ulleres que constaven com a robades d'un vehicle el passat 22 de gener, per la qual cosa van ser arrestats.
Els lladres són els mateixos que van ser detinguts el passat 28 de gener per un altre robatori amb força a l'interior d'un vehicle, i en aquella ocasió també van poder recuperar els objectes substrets, entre els quals hi havia diversos jocs d'ulleres.
Per això, i per les seves "múltiples detencions", tots dos van passar a disposició judicial.