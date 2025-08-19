Detinguts dos joves a Tàrrega (Lleida) pel robatori d'una cadena d'or a una senyora

LLEIDA 19 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Tàrrega (Lleida) han detingut a la localitat lleidatana dos joves de 21 i 25 anys com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació, informa el cos policial en un comunicat aquest dimarts.
Després que una senyora fos víctima del robatori d'una cadena d'or el dilluns al carrer Sant Agustí de Tàrrega, els Mossos van identificar al presumpte autor com un dels integrants d'un grup de joves que ja havia protagonitzat incidents a la localitat i van activar una ordre de detenció.
A primera hora de la tarda, la Policia Local de Tàrrega va localitzar i va detenir al sospitós, de 21 anys, en els voltants de les piscines municipals.
En paral·lel, tant els Mossos d'Esquadra com efectius de la Policia Local es van dirigir a un incident en un edifici abandonat al carrer Urgell després que un jove escalés la façana i accedís a l'interior trencant una finestra.
En veure's sorprès, va començar a amenaçar als policies i a autolesionar-se amb els cristalls i, després d'una atenció del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), va quedar detingut; va ser durant l'escorcoll previ a ingressar al calabós quan els Mossos van localitzar dins d'un dels seus mitjons la cadena robada per l'altre arrestat aquest mateix matí.
Els dos joves detinguts el dilluns, tots dos amb antecedents, han passat aquest dimarts a la disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cervera (Lleida).