Detinguts dos homes a Tàrrega per robar amb violència la cadena d'or d'una dona

LLEIDA 8 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres passat dos homes, de 20 i 35 anys, que acabaven de robar amb violència la cadena d'or d'una dona, segons han informat aquest dilluns en un comunicat.
Els fets es van produir a les 16.55 hores a la plaça Encarna López de Lleida quan un home es va acostar a una dona i, mitjançant una "forta estrebada", li va robar el collaret d'or que duia al coll per després fugir corrents.
Un testimoni va veure com el lladre pujava a un cotxe per fugir a alta velocitat, però, quan va intentar impedir que se n'anessin, va haver de saltar per no ser atropellat.
A les 18.00 hores una patrulla de trànsit va observar a Tàrrega (Lleida) un vehicle que coincidia amb la descripció que el testimoni havia donat i, a més, estava ocupat per dos individus, per la qual cosa els agents van aturar el vehicle per identificar-los, moment en què van comprovar que el conductor no tenia permís de conduir.
En l'escorcoll, els agents van localitzar una arma blanca de grans dimensions i, en vista de tots aquests indicis, els dos homes van ser detinguts com a presumptes autors d'un robatori amb violència i intimidació i per conducció temerària.