Detinguts dos homes a Reus (Tarragona) per presumptament matar-ne un altre en una masia dissabte

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 18 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 46 i 79 anys per presumptament matar-ne un altre dissabte a la tarda en una masia situada a Reus (Tarragona), on van localitzar el cos sense vida amb signes de violència, informen en un comunicat aquest dilluns.
Els fets van tenir lloc cap a les 14.00 hores quan la policia catalana va rebre un avís d'una baralla a l'interior de la masia, i al lloc van localitzar el cadàver, a més de dues persones més, si bé una d'elles va intentar fugir.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha obert una investigació per esclarir les causes i el cas es manté sota el secret de les actuacions.