Detinguts dos homes per robar motos a Barcelona per vendre-les per peces per uns 160.000 euros

BARCELONA, 8 abr. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut a dos homes per presumptament robar motos a Barcelona per vendre-les per peces, pràctica amb la qual van aconseguir més de 160.000 euros, han informat en un comunicat d'aquest dilluns.

Els suposats lladres es dedicaven a sostreure motos de dues marques i dos models concrets estacionades en aparcaments públics, les quals traslladava a un pàrquing privat de Cornellà de Llobregat (Barcelona) en el qual les manipulaven.

Els Mossos van iniciar una investigació arran d'una sèrie de robatoris ocorreguts l'any passat a Barcelona i la seva àrea metropolitana, i a mitjans d'aquest gener la propietària d'una de les motos va denunciar que es venia una peça de la seva moto en una aplicació.

D'aquesta manera, els agents van quedar amb els venedors simulant una compra, als quals van identificar i van denunciar, i com els constaven nombrosos antecedents van continuar la investigació; posteriorment, van cerciorar que un dia abandonaven dos xassís en un descampat i que un altre dia transportaven una moto a un pàrquing privat, i van comprovar que les tres havien estat robades.

Així, el passat 19 de març van localitzar i van detenir als homes en un traster de Cornellà en el qual van confiscar rodes, forquilles i suspensions, tubs d'escapament, cascos, fars, seients, manillars i pantalles, així com tres motocicletes, dues d'elles denunciades com robades.

Els presumptes lladres, als quals de moment se'ls ha acusat del robatori de sis motos mentre continua la investigació, van passar a disposició judicial el 22 de març davant del Jutjat de Guàrdia de Cornellà.