Detinguts dos homes per espoliar un punt del fons marí amb valor arqueològic a Tarragona

TARRAGONA, 15 (EUROPA PRESS)
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 28 d'octubre a dos homes com a presumptes autors d'un delicte contra el patrimoni històric, després de ser localitzats espoliant el fons marí amb detectors de metalls subaqüàtics en una zona amb valor arqueològic del litoral de Tarragona.
Efectius de la policia marítima que es trobaven patrullant van detectar a una persona amb neoprè dins de l'aigua i es van apropar per saber què tipus d'activitat realitzava, però l'home va fer cas omís a la indicació de sortir de l'aigua, davant del que els agents van alertar a l'embarcació de la Unitat de Policia Marítima, informen els Mossos en un comunicat aquest dissabte.
L'embarcació policial es va aproximar i l'home va sortir de l'aigua portant un detector de metalls, per la qual cosa els agents el van acompanyar al seu vehicle per revisar la documentació, on van trobar a un segon home que a l'arribada dels policies va intentar amagar una borsa.
Dins de la mateixa hi havia peces provinents del fons marí com a anells, 46 monedes, escut de coure i altres metalls que podrien tenir valor arqueològic i dins del cotxe els agents van trobar un segon detector de metalls i eines per recollir objectes de la terra.
Posteriorment, efectius de l'Àrea Marítima van fer comprovacions des del mar en el punt en el qual es trobava el bussejador i van identificar restes i bigues de fusta corresponents a una embarcació enfonsada no documentada, per la qual cosa els investigadors pensen que els detinguts estaven espoliant una zona propera a un jaciment protegit.
Segons investigacions anteriors els detinguts eren coneixedors de la normativa contra l'espoli subaqüàtic i, almenys un d'ells, havia estat investigat anteriorment per fets similars.
La investigació policial continua oberta, davant de la possibilitat d'existència d'altres grups especialitzats en aquesta matèria, i el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC) ha iniciat un estudi científic de la zona per determinar el seu valor patrimonial.