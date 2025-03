Detinguts dos homes per cultivar marihuana a Lleida i Torres de Segre

LLEIDA 19 març (EUROPA PRESS) -

Agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Ponent (Lleida) dels Mossos d'Esquadra juntament amb agents del Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària van detenir el 24 de febrer dos homes per presumptament cultivar marihuana a Lleida i Torres de Segre (Lleida), segons ha informat la policia en un comunicat aquest dimecres.

La investigació va començar a principis de gener d'aquest any, quan els agents van tenir coneixement d'un possible cultiu indoor de marihuana al carrer Joan Baiget de Lleida i van poder constatar que les plantes estaven situades a la terrassa d'un àtic gràcies a una vigilància amb drons.

A més, van descobrir que el sospitós --conegut per la policia per antecedents similars--, tenia una casa al carrer Sinogues de Torres de Segre (Lleida) on es va detectar que també hi havia una altra plantació indoor atesa per un altre home.

Finalment, el 24 de febrer, els dos homes, de 34 i 59 anys, van ser detinguts i els agents van efectuar dues entrades i escorcolls en els quals van recuperar 74 plantes de marihuana i 5,5 quilos de cabdells preparats per vendre a la primera casa i 57 plantes i 2,30 quilos de cabdells a la segona.

Als detinguts se'ls atribueixen delictes contra la salut pública i van ser posats a disposició judicial a Lleida.