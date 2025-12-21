Detinguts dos homes per agredir a un vigilant del Metre de Barcelona amb una porra

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
En 2023 ja van ser arrestats per temptativa d'homicidi
BARCELONA, 21 des. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a dos homes de 21 i 22 anys als quals se'ls atribueix la participació en una agressió a un vigilant de seguretat privada amb una porra el passat 22 de novembre en l'estació de Trinitat Nova del Metre de Barcelona, informen en un comunicat aquest diumenge.
Els investigadors van identificar als dos presumptes autors dels fets, que tenien antecedents per fets similars, i el passat 11 de desembre els van detenir.
La policia autonòmica ja els havien detingut en 2023 per temptativa d'homicidi, després d'una agressió amb una defensa extensible i a un dels arrestats també se li ha denunciat en tres ocasions per la tinència d'arma prohibida, arran de la utilització d'esprais pebre.
Els Mossos van demanar a l'autoritat judicial mesures cautelars de prohibició d'accés al Metre de Barcelona i, en conseqüència, les persones detingudes tenen prohibit l'accés a aquestes instal·lacions.
L'AGRESSIÓ DE NOVEMBRE
El dia 21 de novembre, sobre les 23.45 hores, el vigilant es trobava de servei en l'estació de metro Trinitat Nova de la L3 on es va haver de fer fora a un grup de persones que estava fumant a l'interior.
Sobre les 2.25 hores, els infractors van tornar en un vagó i en veure al personal de seguretat privada, van començar a increpar-li, per la qual cosa els vigilants els van tornar a fer fora de l'estació.
En la fugida, un dels integrants del grup va ruixar amb esprai pebre als vigilants de seguretat, però van aconseguir retenir un d'ells; instants després, un dels vigilants va rebre un cop en el cap amb una defensa extensible i va haver de ser traslladat a un centre hospitalari.