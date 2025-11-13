Detinguts dos homes a l'AP-7 a Tarragona que transportaven 166 embolcalls d'haixix

TARRAGONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres dos homes, de 40 i 51 anys, per presumptament transportar 166 embolcalls d'haixix i quatre peces rectangulars per l'AP-7 a Tarragona, on van ser interceptats després d'intentar fugir a gran velocitat.
Concretament, els agents els van interceptar al punt quilomètric 236, a l'àrea de descans del Mèdol (Tarragona), i abans de ser detingut, el conductor va desobeir les ordres dels agents i va conduir de manera temerària per escapar, informa la policia catalana en un comunicat aquest dijous.
La droga estava amagada en una maleta de viatge i està previst que els detinguts passin a disposició judicial aquest dijous en les pròximes hores.