Detinguts dos homes especialitzats en robatoris de paquets a furgonetes de repartiment a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 16 de juliol a dos homes de 43 i 44 anys presumptament relacionats amb un robatori amb força a l'interior d'una furgoneta de repartiment al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona.
Els detinguts haurien robat uns 70 paquets després de forçar la porta del vehicle mitjançant un mètode consistent a perforar el pany i manipular el mecanisme d'obertura, informen en un comunicat aquest diumenge.
La investigació es va iniciar gràcies a l'avís d'un ciutadà que va observar a dos homes transportant una bossa de grans dimensions amb múltiples paquets accedint a un immoble del barri i les imatges gravades pel testimoni van permetre als agents de paisà (Fura) identificar als sospitosos.
Els agents van establir un dispositiu de vigilància i els dos investigats van ser interceptats i detinguts, amb un d'ells oposant resistència activa i causant lesions lleus a dos agents.
En els registres es van intervenir eines compatibles amb aquesta modalitat delictiva, com a tornavisos i tenalles, a més d'armilles reflectores utilitzades per a, presumptament, passar desapercebuts i simular tasques de repartiment.
CENTENARS D'OBJECTES
Obtinguda l'autorització judicial els investigadors van realitzar una entrada al domicili relacionat amb els arrestats i van localitzar embolcalls de paqueteria i 3 grans contenidors amb centenars d'objectes de procedència presumptament il·lícita, per la qual cosa la investigació continua oberta.
Els detinguts van passar a disposició judicial com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força a l'interior del vehicle i altres delictes relacionats amb els fets.