Detinguts dos homes a Calonge (Girona) per manipular caixers per sostreure-hi targetes

GIRONA 19 juny (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra, conjuntament amb la policia local de Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró (Girona) i la policia local de Calonge i Sant Antoni (Girona), han detingut a Calonge dos homes de 21 i 31 anys per presumptament apropiar-se de targetes bancàries a diversos caixers i utilitzar-les per fer pagaments, informa la policia en un comunicat aquest dijous.

Els fets es remunten al 10 de maig, quan un home d'edat avançada va voler retirar diners a Sant Antoni de Calonge, però el caixer, que havia estat manipulat, no li va retornar la targeta; la mateixa situació es va produir una estona més tard a Platja d'Aro.

En tots dos casos les víctimes van constatar que les targetes havien estat utilitzades per fer pagaments per un valor total de 5.400 euros, motiu pel qual la Unitat d'Investigació de Sant Feliu de Guíxols (Girona) dels Mossos va investigar els fets per identificar-ne els autors.

Finalment, el 14 de juny els dos sospitosos van ser interceptats per la policia local de Platja d'Aro en un cotxe a Sant Antoni de Calonge, en el qual van localitzar 2.215 euros en efectiu, dues factures de tabac per un valor de 5.325 euros i 500 paquets.

Als dos detinguts, sense antecedents, se'ls atribueixen dos delictes d'estafa bancària i a un d'ells un delicte d'usurpació d'identitat.