Publicat 14/05/2026 17:56

Detinguts dos homes que acabaven de robar en un taller de Moià (Barcelona)

BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres dos homes que presumptament acabaven de cometre un robatori amb força en un taller de Moià (Barcelona), on van forçar la porta per entrar-hi i es van emportar diners i una tauleta electrònica, informen en un comunicat aquest dijous.

Els fets van passar vora la 1.00 de la matinada quan va saltar l'alarma del taller i les càmeres van captar dues persones a l'interior; posteriorment, una patrulla de Vic (Barcelona) que feia un control a la carretera BV-5303 va observar una furgoneta amb dos ocupants.

En preguntar-los d'on venien, van donar versions contradictòries i en escorcollar el vehicle van localitzar la tauleta i els diners, per la qual cosa van quedar detinguts, ja que un d'ells també tenia un requeriment judicial de crida i cerca.

