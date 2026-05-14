Detinguts dos homes que acabaven de robar en un taller de Moià (Barcelona)

BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres dos homes que presumptament acabaven de cometre un robatori amb força en un taller de Moià (Barcelona), on van forçar la porta per entrar-hi i es van emportar diners i una tauleta electrònica, informen en un comunicat aquest dijous.
Els fets van passar vora la 1.00 de la matinada quan va saltar l'alarma del taller i les càmeres van captar dues persones a l'interior; posteriorment, una patrulla de Vic (Barcelona) que feia un control a la carretera BV-5303 va observar una furgoneta amb dos ocupants.
En preguntar-los d'on venien, van donar versions contradictòries i en escorcollar el vehicle van localitzar la tauleta i els diners, per la qual cosa van quedar detinguts, ja que un d'ells també tenia un requeriment judicial de crida i cerca.