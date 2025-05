BARCELONA 16 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones que és feien passar per tècnics de serveis socials de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès (Barcelona) per intent d'estafa, informa la policia catalana en una anotació a X recollida per Europa Press.

Segons expliquen els Mossos, a través de l'engany van aconseguir documentació personal de sis víctimes.

No obstant això, gràcies a la "ràpida actuació" dels agents, no van poder estafar diners.