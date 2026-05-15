Detinguts dos falsos revisors de gas a Barcelona que van robar a una dona gran

BARCELONA 15 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 8 de maig dues persones que presumptament es van fer passar per revisors de gas per robar joies per un valor de 3.600 4.000 euros a casa d'una dona de 86 anys al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona.
Al migdia un agent fora de servei va veure una dona fotografiant un bloc de pisos, entrant a la finca amb gorra i mascareta i facilitant l'entrada a un home també amb gorra, per la qual cosa l'agent va avisar la Unitat de Seguretat Ciutadana, informa la policia catalana aquest divendres en un comunicat.
La dona va rebre a casa la trucada d'una persona que es feia passar pel servei de gas, l'informava de la visita d'un operari i l'avisava que tindria una penalització de 300 euros si no era a casa o no permetia la revisió.
L'home de 28 anys i la dona de 23, que tenen dos antecedents, van poder entrar i es van emportar les joies.
Tots dos van passar a disposició judicial el 9 de maig.