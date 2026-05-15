3 detinguts en un dispositiu policial per inspeccionar locals a l'Alt Urgell

LLEIDA 15 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, la policia local i Inspecció de Treball, van detenir dimecres 2 dones i 1 home, de 43, 48 i 63 anys, com a presumptes autors de diversos delictes contra els treballadors i tràfic il·legal de mà d'obra durant un dispositiu policial per inspeccionar locals oberts al públic a l'Alt Urgell (Lleida).
En un comunicat aquest divendres, la policia catalana informa que el dispositiu s'emmarca en la lluita contra els delictes que vulneren els drets dels treballadors, la immigració irregular i les infraccions administratives a locals de serveis.
La inspecció es va fer a cinc locals, quatre dels quals a la Seu d'Urgell i un a Montferrer i Castellbò, i en cada actuació van comprovar les llicències d'obertura i funcionament i la possible existència de treballadors sense contracte, en situació irregular o que visquessin als locals.
A la Seu d'Urgell, en un local de restauració van trobar dues persones que pernoctaven a l'establiment i la policia local va aixecar una acta; en una botiga de venda de roba de segona mà es va comprovar que una treballadora no tenia contracte, per la qual cosa Inspecció de Treball va obrir el corresponent expedient, i en un local d'ungles van trobar dos treballadors en situació irregular, entre altres irregularitats.
En un basar de Montferrer i Castellbò, on es va detenir tres persones, van localitzar dos treballadors sense contracte, en situació irregular i que tenien documentació en mans d'un tercer i van localitzar una instal·lació per elaborar beguda fermentada, a més de 200 litres ja preparats, per la qual cosa el Departament de Salut va aixecar una acta, va precintar el producte i en va sol·licitar la destrucció.