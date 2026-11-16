3 detinguts en un dispositiu de control d'autobusos a la Jonquera

GIRONA 16 nov. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha detingut 3 persones per diferents delictes en un operatiu del 6 al 8 de novembre centrat en el control del transport de viatgers amb autobús a la Jonquera (Girona), en el qual s'han intervingut més de 13 quilos de marihuana i 7.700 paquets de tabac.
S'ha detingut una persona per un delicte contra la salut pública, una altra relacionada amb el contraban i una altra perquè tenia en vigor una reclamació judicial per agressió sexual, informa el cos en un comunicat aquest dilluns.
L'operatiu té origen en informacions obtingudes en col·laboració amb diferents unitats de Barcelona, que advertien d'un possible augment de desplaçaments amb autobús "directament relacionats amb la immigració il·legal, el contraban de tabac i el tràfic de substàncies estupefaents".
El valor estimat dels 7.706 paquets puja fins als 40.000 euros i, per aquests fets, es van aixecar tres actes per infracció a la llei de contraban i es va detenir un individu per la presumpta comissió d'un delicte de contraban.
Sobre el valor de la droga decomissada, "podria" arribar als 30.000 euros en la venda a l'engròs, i pujar fins als 90.000 euros en la distribució al detall.
El desplegament policial ha permès el control d'un total de 19 autobusos, i es va identificar 793 persones.