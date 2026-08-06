3 detinguts després de sabotejar uns 300 metres de via fèrria a Súria i Cardona (Barcelona) a l'abril

BARCELONA, 6 ago. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han detingut aquest juliol a 3 persones (i s'investiga a una quarta) suposadament membres d'"un grup organitzat extremista de caràcter mediambiental" per sabotejar uns 300 metres d'una línia ferroviària vinculada a una explotació minera a Súria i Cardona (Barcelona) ocorregut el 18 abril.
El context del succés són unes accions de protesta convocades a través de les xarxes socials entre els dies 17 i 19 d'abril contra les activitats d'una empresa responsable de l'explotació de la mina de potassa del municipi de Súria (Barcelona), informa la Guàrdia Civil en un comunicat aquest dijous.
Segons la investigació, es va causar danys en aproximadament 300 metres del tram ferroviari que connecta les instal·lacions de l'empresa amb el port de Barcelona i van seccionar un tram principal de fibra òptica que va deixar sense connexió a internet a més de 4.000 abonats de Súria i Cardona.
Els fets van provocar danys materials i perjudicis econòmics valorats en prop de 100.000 euros i la investigació també ha conclòs que, més enllà de les afectacions materials, el sabotatge d'aquesta infraestructura "hauria pogut generar una situació de risc susceptible" de comprometre la integritat física o la vida de les persones.
Als detinguts se'ls atribueixen delictes de danys agreujats, desordres públics i pertinença a grup criminal.
INVESTIGACIÓ
L'operació ha estat desenvolupada conjuntament per la Comissaria General d'Informació dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil, sota la direcció de la Secció d'Instrucció del Tribunal d'Instància de Manresa (Barcelona).
Durant el mes de juliol es van efectuar les detencions en diverses localitats de la província de Barcelona i els tres detinguts, juntament amb les diligències practicades, van ser posats a disposició judicial el dia 1 de juliol.