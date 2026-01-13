3 detinguts després d'un tiroteig sense ferits a la sortida d'un bar aquest dissabte a Sabadell (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones per la seva presumpta relació amb un tiroteig que es va produir dissabte a la matinada a la sortida d'un bar de Sabadell (Barcelona), en què no consten ferits, informen fonts policials a Europa Press.
Els fets es van produir cap a les 1.30 hores prop del carrer Magnòlies quan un grup de persones va sortir del local, van pujar a un cotxe i, en passar per davant l'establiment, van disparar contra els integrants de l'altre grup que eren al carrer.
Segons ha avançat 'El Caso' i confirmen les mateixes fonts, els detinguts tenen 33, 36 i 52 anys i la investigació de la policia catalana continua oberta.