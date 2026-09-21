3 detinguts després d'intervenir 500 quilos de marihuana en una nau de Santa Perpètua

BARCELONA 21 set. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha detingut 3 homes després d'intervenir 500 quilos de marihuana en una nau industrial de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) repartits en 2.350 plantes, ha informat el cos en un comunicat aquest dilluns.
A l'immoble hi havia tota l'estructura de laboratori "típica" de cultius 'indoor' de marihuana, amb les plantes en un punt pròxim al final de la floració quan les van localitzar.
S'acusa els 3 detinguts dels presumptes delictes de salut pública, defraudació de fluid elèctric i pertinença a grup criminal.