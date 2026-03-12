4 detinguts després de desmantellar més de 1.000 plantes de marihuana a Sant Pere Pescador (Girona)

GIRONA 12 març (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil va detenir el passat 4 de març quatre persones després de desmantellar una plantació a l'interior d'un immoble amb 1.017 plantes de marihuana i 66 quilograms de cabdells preparats per a la distribució en un domicili de Sant Pere Pescador (Girona).
Després de practicar l'entrada a la casa, els agents van comprovar que la instal·lació elèctrica de l'immoble estava connectada de manera fraudulenta a la xarxa de subministrament elèctric per proveir els sistemes d'il·luminació, ventilació i climatització per al cultiu intensiu, informen en un comunicat.
Els quatre detinguts van ser posats a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres (Girona), que va decretar l'ingrés a presó provisional de tots ells acusats de delictes de tràfic de drogues, elaboració i cultiu de marihuana i defraudació de fluid elèctric.