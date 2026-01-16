3 detinguts després de desarticular un grup que robava a locals del Vallès Occidental

BARCELONA 16 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns dos homes i una dona per la seva presumpta relació amb tres robatoris amb força comesos entre el 5 de novembre i el 14 de desembre del 2025, dos a farmàcies de Montcada i Reixac i l'altre en un restaurant de Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
Els autors, que van sostreure més de 4.000 euros de les caixes registradores i també es van emportar una màquina de tabac, feien servir el mètode d'encastament de vehicles robats prèviament, per la qual cosa també se'ls atribueixen 4 robatoris de vehicles, la majoria utilitzats per desplaçar-se fins a les ubicacions dels locals, han informat en un comunicat aquest divendres.
Els dos primers robatoris es van produir a la matinada en unes farmàcies de Montcada i Reixac (Barcelona) i, després d'encastar-hi el vehicle robat, en menys de dos minuts ja eren fora amb la caixa registradora, i posteriorment el vehicle es va localitzar abandonat en una altra localitat --en el primer robatori a la Llagosta i en el segon a Sabadell--.
El tercer fet va consistir en un robatori en un restaurant de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) també de matinada, del qual van extreure una màquina de tabac i, tot i que en aquest cas no hi va haver encastament per accedir-hi, sí que van fer servir un vehicle que prèviament havien sostret per desplaçar-s'hi.