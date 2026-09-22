3 detinguts en desmantellar 2 punts de distribució de droga a Esparreguera (Barcelona)

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes d'un mateix clan familiar acusats d'un delicte contra la salut pública en suposadament traficar amb drogues després de desmantellar dos pisos que servien per emmagatzemar i distribuir els estupefaents a Esparreguera (Barcelona).
En l'escorcoll s'han requisat 500 grams de cocaïna, haixix i marihuana, 11.000 euros i un vehicle modificat per al transport de substàncies estupefaents, informa la policia catalana en un comunicat aquest dimarts.
Els investigadors han determinat que els detinguts distribuïen les substàncies entre tota mena de compradors, des de petits traficants i consumidors finals de la població a traficants d'altres punts d'Espanya.
La investigació es remunta al maig del 2025, quan la policia van detenir dos homes i va interceptar un enviament de 3,5 quilos d'heroïna i 15 quilos de substàncies de tall per adulterar-les, una droga que presumptament havia de ser destinada al clan familiar detingut.
Els tres detinguts van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Martorell (Barcelona) dissabte passat.